Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Lagi-Lagi Dapat Jabatan Baru dari Jokowi, Kini Ditunjuk Jadi Ketua Tim Industri Gim

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:58 WIB
Luhut Lagi-Lagi Dapat Jabatan Baru dari Jokowi, Kini Ditunjuk Jadi Ketua Tim Industri Gim
Luhut Dapat Jabatan Baru dari Jokowi (Foto: Instagram Luhut)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Penunjukan Luhut itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang ditetapkan dan ditandatangani Jokowi pada tanggal 12 Februari 2024.

Sebagaimana salinan Perpres yang dibaca melalui laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan dalam pelaksanaan percepatan pengembangan industri gim nasional dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga.

Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional terdiri atas pengarah dan pelaksana harian.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan susunan Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional terdiri atas:

Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Wakil Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan; Kepala Staf Kepresidenan; Gubernur Bank Indonesia; dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara Ketua Pelaksana Harian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian.

Anggota Pelaksana Harian terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement