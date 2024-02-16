Jam Operasional Ditambah, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 14%

JAKARTA - Jumlah penumpang LRT Jabodebek naik 14% berkat perpanjangan dan dan penambahan jumlah perjalanan dan layanan LRT sejak 16 Januari hingga 14 Februari lalu. PT KAI mencatat, pada periode tersebut sebanyak 1.190.973 orang sudah menggunakan layanan LRT Jabodebek.

Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna LRT Jabodebek pada bulan Desember terjadi pertumbuhan pengguna 14%, karena pada bulan tersebut tercatat jumlah yang menggunakan LRT Jabodebek sebanyak 1.029.686 pengguna.

"Bahkan jika kita bandingkan dengan bulan November, pertumbuhannya bisa mencapai 25%, dimana pada bulan tersebut jumlah pengguna LRT Jabodebek tercatat sebanyak 890.728 pengguna," ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono dalam keterangan resminya, Jumat (16/2/2024).

Mahendro mengatakan bahwa peningkatan jumlah pengguna ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor penambahan perjalanan dan juga perpanjangan waktu layanan operasional.

"KAI menilai bahwa trend peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek akan berlanjut seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan publik akan keandalan moda transportasi yang belum genap 1 tahun beroperasi ini," tambah Mahendro.

Mahendro juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah memilih LRT Jabodebek sebagai pilihan moda transportasinya. Kepercayaan masyarakat ini tentunya akan menjadi motivasi bagi KAI untuk meningkatkan layanan LRT Jabodebek.