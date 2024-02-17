Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Harga Pangan seperti Cabai hingga Daging Ayam Naik Jelang Puasa

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |06:10 WIB
6 Fakta Harga Pangan seperti Cabai hingga Daging Ayam Naik Jelang Puasa
Harga Pangan Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan mulai mahal menjelang bulan Ramadhan. Beberapa harga bahan pangan mengalami kenaikan setidaknya dalam seminggu belakangan atau periode 5 - 12 Februari.

Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai, daging ayam, hingga bawang merah. Selain itu, harga beras juga terjadi lonjakan menjelang Bulan Suci Ramadhan 2024.

Berikut Okezone merangkum 6 fakta harga pangan seperti cabai hingga daging ayam naik jelang puasa, Sabtu, (17/2/2024).

1. Harga Cabai, Bawang Merah hingga Daging

Berdasarkan laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (NFA) pada Senin, 12 Februari 2024, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan paling tinggi 4,92% atau naik Rp2.200 menjadi Rp46.950/kg. Disusul harga cabai merah keriting yang naik 4,11% atau setara Rp2.170 menjadi Rp54.910/kg.

Harga bawang merah juga terpantau mengalami kenaikan sebesar 3,42% atau Rp1.120 menjadi Rp33.900/kg. Tidak terpaut jauh, harga daging ayam juga mengalami kenaikan sebesar 3,13% atau Rp1.120 menjadi Rp36.900/kg.

Halaman:
1 2 3
