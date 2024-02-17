5 Fakta Pencoblosan Pemilu 2024 dari Pakaian hingga Harapan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono

JAKARTA - Seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 dengan mencoblos. Seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 dengan mencoblos di TPS Bintaro.

Sri Mulyani yang memakai baju warna hitam tiba di TPS setempat sekira pukul 09.00 WIB didampingi sang suami, Tonny Sumartono. Tidak hanya Sri Mulyani, deretan 2 Menteri lainnya kompak pakai baju hitam saat pencoblosan Pemilu 2024. Hal ini tentunya menarik beberapa perhatian warganet dikarenakan lebih berbeda dibandingkan lainnya.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta pencoblosan Pemilu 2024 dari pakaian hingga harapan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono pada Minggu, (18/2/2024).

1. 3 Menteri Kompak Pakai Baju Hitam

- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani mencoblos pilihannya di TPS 73 yang terletak di Masjid Assalaam, Jalan Mandar 10, Bintaro Jaya 3A, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Sri Mulyani mengenakan baju hitam dipadukan jeans warna biru. Sementara sang suami memakai baju putih dengan dipadukan celana coklat.

- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri RI juga terpantau mengenakan baju hitam ketika memilih di TPS 156 Kompleks Pesona Khayangan Depok, Jawa Barat. Retno berharap siapa pun yang mengisi pemerintahan Indonesia dapat melanjutkan keberhasilan diplomasi RI yang telah dicapai.

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terpantau mengenakan batik berwarna hitam. Dia juga mengatakan bahwa alasannya mengenakan baju hitam pada hari ini, karena untuk variasi saja dan tidak ada makna apapun.

"Tidak ada, biasanya pakai baju putih sekarang masa putih lagi. Baju harian saya kan putih, sekarang ganti yang agak berbeda," katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berangkat ke tempat pencoblosan di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi dengan mengenakan tampilan santai yakni baju batik hitam, celana katun hitam, topi dan sandal.