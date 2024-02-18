Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan APBN dan APBD serta Sumber Uangnya

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |21:06 WIB
Perbedaan APBN dan APBD serta Sumber Uangnya
Perbedaan APBN dan APBD. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa perbedaan APBN dan APBD? Keduanya merupakan rencana anggaran negara, namun apakah yang membedakannya?

Melansir dari laman resmi Instagram @kemenkeuri, Kemenkeu membagikan menerangkan perbedaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika Indonesia sebagai sebuah keluarga besar dengan satu rumah utama. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan mengelola satu rumah, ada buku catatan keuangan besar yang menjadi pegangan untuk merencanakan dan mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Hal tersebut merupakan menjadi tugas APBN. Catatan keuangan ini dikelola oleh kepala keluarga, yakni Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah sebagai keluarga kecil-kecil yang menempati kamar-kamar di dalam rumah tersebut. Mereka berhak mengelola dan mengatur kamar masing-masing.

Oleh karena itu, setiap kamar memiliki catatan keuangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang berbeda antara satu kamar dengan kamar lainnya. Bisa dikatakan, hal ini sebagai APBD.

Lalu untuk sumber penerimaan APBN antara lain melalui Penerimaan Perpajakan yang dikelola Pemerintah Pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah.

Sedangkan untuk APBD, sumber penerimaannya sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Retribusi daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Penyertaan modal daerah)

Pendapatan lain-lain yang sah

Alokasi dana dari APBN (Transfer Pemerintah Pusat)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Insentif Fiskal

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184773/menkeu_purbaya-1Rbx_large.jpeg
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement