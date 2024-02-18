Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta RI Impor Beras di Awal Tahun

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |05:09 WIB
3 Fakta RI Impor Beras di Awal Tahun
RI impor beras di Januari 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia impor beras sebanyak 443 Ribu Ton di Januari 2024. Impor beras turun 16,73% secara bulanan, namun naik 135,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebelumnya Perum Bulog telah menargetkan untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2024. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan pangan saat Ramadhan dan Lebaran, antisipasi kondisi sebelum panen raya, hingga menghadapi masa paceklik tahun ini.

Diperkirakan masa paceklik terjadi pada Juni, Juli, dan Oktober tahun ini. Sehingga, pasokan beras untuk program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar harus tetap tersedia.

Berdasarkan Penelusuran Okezone, Minggu (18/2/2024), inilah 3 fakta RI impor beras sebagai berikut.

1. Impor Beras sebesar USD279,2 juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar USD279,2 juta.

"Dapat kami sampaikan impor beras Januari 2024 senilai USD279,2 juta. Sebagai perbandingan, impor beras pada Januari 2023 tercatat USD118,7 juta," jelas Plt Kepala BPS Amalia Widyasanti dalam konferensi pers.

Halaman:
1 2
