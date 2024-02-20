Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Aksi Emiten, Ada Pembayaran Dividen

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:14 WIB
Deretan Aksi Emiten, Ada Pembayaran Dividen
Deretan Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga penyampaian dividen.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (19/2/2024), emiten tersebut di antaranya SCCO, PLTM hingga BJTM.

Berikut aksi emiten yang dilakukan hari ini:

1. SCCO

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk di Jl. Daan Mogot Km.16, Jakarta Barat.

2. PLTM

Informasi Rencana Pembelian Kembali seri Obligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri A.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185175/saham_top_losers-CI1s_large.jpeg
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement