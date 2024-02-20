Deretan Aksi Emiten, Ada Pembayaran Dividen

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga penyampaian dividen.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (19/2/2024), emiten tersebut di antaranya SCCO, PLTM hingga BJTM.

Berikut aksi emiten yang dilakukan hari ini:

1. SCCO

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk di Jl. Daan Mogot Km.16, Jakarta Barat.

2. PLTM

Informasi Rencana Pembelian Kembali seri Obligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri A.