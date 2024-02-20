Segini Besaran Uang yang Didapat dari Prakerja

Segini Uang yang Didapat dari Prakerja. (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Segini besaran uang yang didapat dari Prakerja. Kartu Prakerja merupakan sebuah program bantuan pelatihan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas individu baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (20/2/2024), program kartu Prakerja tersebut dapat dicairkan. Besaran uang yang akan didapatkan setelah lolos program tersebut cukup besar.

Lantas, berapakah besaran uang yang akan didapatkan dari Prakerja? Segini besaran uang yang didapat dari Prakerja. Besaran bantuan yang akan diterima sebesar Rp4,2 juta per individu. Rincian untuk bantuan biaya pelatihan tersebut sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, dan insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Sementara itu, berikut ini cara mendaftar program Kartu Prakerja.

Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id.

Klik 'Login' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.

Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik 'Berikutnya'.

Lengkapi data diri diantaranya nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal alamat domisili, pendidikan, status pekerjaan, dan unggah swafoto/selfie sambil memegang KTP.

Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes.