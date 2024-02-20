Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Besaran Uang yang Didapat dari Prakerja

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:23 WIB
Segini Besaran Uang yang Didapat dari Prakerja
Segini Uang yang Didapat dari Prakerja. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Segini besaran uang yang didapat dari Prakerja. Kartu Prakerja merupakan sebuah program bantuan pelatihan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas individu baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (20/2/2024), program kartu Prakerja tersebut dapat dicairkan. Besaran uang yang akan didapatkan setelah lolos program tersebut cukup besar.

Lantas, berapakah besaran uang yang akan didapatkan dari Prakerja? Segini besaran uang yang didapat dari Prakerja. Besaran bantuan yang akan diterima sebesar Rp4,2 juta per individu. Rincian untuk bantuan biaya pelatihan tersebut sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, dan insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Sementara itu, berikut ini cara mendaftar program Kartu Prakerja.

Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id.

Klik 'Login' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.

Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik 'Berikutnya'.

Lengkapi data diri diantaranya nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal alamat domisili, pendidikan, status pekerjaan, dan unggah swafoto/selfie sambil memegang KTP.

Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/622/3084822/cara-klaim-saldo-dana-gratis-rp4-2-juta-dari-kartu-prakerja-G3Qy91gW1L.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071429/6-fakta-kartu-prakerja-berlanjut-di-era-prabowo-5LAWoFWnlP.jpg
6 Fakta Kartu Prakerja Berlanjut di Era Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070538/kartu-prakerja-berlanjut-di-2025-insentif-naik-dari-rp3-5-juta-THIpadY6BA.jpg
Kartu Prakerja Berlanjut di 2025, Insentif Naik dari Rp3,5 Juta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070348/kartu-prakerja-bisa-angkat-kelas-menengah-yang-turun-kelas-keputusan-di-tangan-prabowo-4Nt2DV8J6p.jpg
Kartu Prakerja Bisa Angkat Kelas Menengah yang Turun Kelas? Keputusan di Tangan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3070248/tembus-18-9-juta-pekerja-program-kartu-prakerja-2025-tunggu-keputusan-prabowo-IAVpzDZ4Ly.jpg
Tembus 18,9 Juta Pekerja, Program Kartu Prakerja 2025 Tunggu Keputusan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044869/kapan-hasil-pengumuman-prakerja-gelombang-71-cek-di-sini-hI6Z07iP3y.jpg
Kapan Hasil Pengumuman Prakerja Gelombang 71? Cek di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement