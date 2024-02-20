Terungkap! Ini Kebiasaan Unik Investor Kripto di Indonesia

JAKARTA - Kebiasaan unik investor kripto di Indonesia terungkap. Hal ini berdasarkan survei yang bertujuan untuk memahami tren dan preferensi yang berkembang di antara komunitas kripto.

Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperluas pemahaman dan edukasi mengenai kripto di Indonesia.

Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia kini telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertransaksi melalui aplikasi yang aman dan terpercaya.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan literasi kripto dan keamanan transaksi perlahan-lahan mulai membuahkan hasil, dan memberikan dorongan untuk terus mengembangkan inisiatif edukasi yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam adopsi kripto di Indonesia.

Survei ini berlangsung selama dua minggu yang dimulai dari awal tahun 2024 dan melibatkan ribuan responden dengan rentang usia rata-rata antara 17 hingga 68 tahun.

Sebanyak 63,45% partisipan mengaku jika salah satu alasan utama untuk terjun ke dunia kripto adalah untuk berinvestasi jangka panjang. Sementara, 37,76% mengaku untuk berinvestasi juga namun dalam jangka pendek. Demikian dalam survei Indodax yang dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Tak hanya itu, 12,2% partisipan mengaku jika menambah dan memperkaya aset dalam berinvestasi juga menjadi alasan utama untuk terjun ke dunia kripto. Selain itu, promosi yang menarik juga memainkan peran krusial, dengan 5,8% partisipan mengakui keterlibatan mereka dalam dunia kripto karena penawaran promosi yang menarik.