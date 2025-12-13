Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |11:06 WIB
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri aset kripto di Indonesia kembali menunjukkan ketangguhannya sepanjang 2025. Berdasarkan laporan volume transaksi yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai perdagangan aset kripto nasional mencapai Rp49,28 triliun pada Oktober 2025. 

Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa minat masyarakat terhadap investasi kripto tetap terjaga meski pasar global bergerak dinamis. 

Meski pasar global dipengaruhi isu geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi, hingga volatilitas makro, sentimen investasi kripto tetap menunjukkan arah positif. 

"Secara global, investor melihat kripto bukan hanya sebagai aset, tetapi juga teknologi masa depan. Optimisme ini mendorong arus transaksi tetap solid. Indonesia adalah salah satu pasar yang paling responsif, dan tren ini tercermin dari volume transaksi Oktober yang tetap kuat,” ujar VP Indodax Antony Kusuma dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Dengan momentum pemulihan pasar di Oktober dan optimisme yang terus terjaga, pihaknya melihat industri kripto Indonesia berada pada jalur pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181795/kripto-NEqn_large.png
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,71 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/622/3180577/kripto-NhZz_large.png
Ini Pergerakan Kripto Usai Kebijakan The Fed dan Pertemuan Trump-Xi Jinping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178730/kripto-Eu2O_large.png
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/622/3168132/kripto-JYSl_large.png
Industri Kripto Dibayangi Fenomena September Effect, Investor Harus Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement