HOME FINANCE SMART MONEY

5 Bansos Dipastikan Cair di Bulan Februari Setelah Pemilu 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:33 WIB
5 Bansos Dipastikan Cair di Bulan Februari Setelah Pemilu 2024
Ilustrasi pbansos yang cair ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 5 bansos dipastikan cair di bulan Februari setelah Pemilu 2024. Apalagi bansos merupakan program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah memiliki anggaran dalam APBN 2024.

Adapun anggaran perlinsos dalam APBN 2024 mencapai Rp493,5 triliun. Untuk itu Bansos dilakukan dengan mekanisime melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Berikut 5 bansos dipastikan cair di bulan Februari setelah Pemilu 2024:

1. Bansos PKH

Peningkatan anggaran perlinsos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang naik sebesar Rp7,4 triliun menjadi Rp81,2 triliun.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

2. Bansos Beras 10 Kg

Saat ini pencairan bansos beras 10 kg terus dilakukan pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperpanjang pemberian bansos beras 10 kilogram hingga Juni 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
