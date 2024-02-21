Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita AHY Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri ATR, Senin Malam Ditelepon

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:15 WIB
Cerita AHY Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri ATR, Senin Malam Ditelepon
Cerita AHY Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri ATR (Foto: MPI)
JAKARTA - Cerita Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY menceritakan proses saat dirinya dihubungi oleh Mensesneg Pratikno pada Senin (19/2/2024) hingga dipanggil Presiden Jokowi pada Selasa (20/2/2024) malam.

“Kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam saya baru mendapat telepon dari Mensesneg Pak Pratikno, hanya bertanya apakah ada di Jakarta? Dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8,” ujarnya kepada awak media usai dilantik di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

AHY mengaku pada saat dipanggil ke Istana, dirinya tidak mengetahui apa yang akan dibicarakan saat bertemu Jokowi.

“Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tetapi saya datang tentunya. Dan di situlah beliau (Presiden Jokowi) meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
