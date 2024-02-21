Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Nasib Restrukturisasi Utang PT Inti

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |19:10 WIB
Update Nasib Restrukturisasi Utang PT Inti
Update Nasib Restrukturisasi Utang PT Inti. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merampungkan restrukturisasi utang. BUMN sektor produksi peralatan telekomunikasi ini dan para kreditur menyepakati homologasi atau perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Senior Vice President Corporate Secretary PT INTI Delvia Damayanti menyebut, proses hukum melalui PKPU ditempuh selama 195 hari dan berakhir dengan homologasi.

Putusan tersebut lahir setelah proses voting yang berujung kesepakatan dari mayoritas kreditor, dengan komposisi hasil voting untuk kreditor separatis baik headcount maupun amount terkalkulasi sebesar 100 persen. Sementara, kreditor konkuren headcount 98,04 persen dan amount 94,06 persen.

Menurutnya, mayoritas kreditor sepakat dan yakin bahwa PT INTI pantas untuk diselamatkan dari ancaman pailit. Sebaliknya, perseroan dinilai sanggup mengimplementasi perjanjian perdamaian yang telah disepakati.

“Proses restrukturisasi keuangan ini tentunya memberikan multiefek yang sangat signifikan untuk perseroan, yang salah satunya, secara buku membuat balance sheet kita menjadi jauh lebih positif,” ujar Delvia, Rabu (21/2/2024).

Selain itu, dari hasil restrukturisasi keuangan juga menegaskan bahwa PT INTI telah memiliki landasan hukum kuat untuk terus beroperasi, serta terbebas dari proses pailit.

Bahkan, hasil restrukturisasi keuangan nantinya akan mempercepat transformasi menuju arah perusahaan yang lebih baik, sekaligus pemenuhan tanggung jawab terhadap seluruh kreditor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/07/320/2513085/banyak-bumn-sakit-komisi-iv-ingin-pt-inti-kembali-sehat-dan-bangkit-V0ldMdSwtG.jpg
Banyak BUMN 'Sakit', Komisi IV Ingin PT Inti Kembali Sehat dan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/09/320/2291087/erick-thohir-angkat-purnawirawan-tni-jadi-komisaris-pt-inti-4DpsydmrHB.jpg
Erick Thohir Angkat Purnawirawan TNI Jadi Komisaris PT Inti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/13/320/2276876/kisah-karyawan-pt-inti-tak-gajian-7-bulan-begini-faktanya-74L9LuzFeI.jpg
Kisah Karyawan PT Inti Tak Gajian 7 Bulan, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/10/320/2275640/ternyata-gaji-karyawan-pt-inti-belum-dibayarkan-sejak-mei-2019-kok-bisa-HdxGWhTNv9.jpg
Ternyata Gaji Karyawan PT Inti Belum Dibayarkan sejak Mei 2019, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/09/320/2275070/7-bulan-belum-terima-gaji-bagaimana-nasib-karyawan-pt-inti-bDGeyLzMqo.jpg
7 Bulan Belum Terima Gaji, Bagaimana Nasib Karyawan PT Inti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/08/320/2274667/pt-inti-dikabarkan-tak-bayar-gaji-7-bulan-apa-langkah-erick-thohir-JZ2btuIdMM.jpg
PT Inti Dikabarkan Tak Bayar Gaji 7 Bulan, Apa Langkah Erick Thohir?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement