Dana Kelolaan BRI Manajemen Investasi Tembus Rp6,3 Triliun per Januari 2024

JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) meraup dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) reksa dana mencapai Rp6,33 triliun per Januari 2024. Capaian itu tumbuh 60,80% yoy dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,94 triliun.

Berkat kinerja tersebut, BRI-MI masuk dalam posisi 4 Manajer Investasi berdasarkan nilai dana kelolaannya, dengan pangsa pasar sebesar 6,1%.

PLT Direktur Utama BRI-MI, Ira Irmalia Sjam mengatakan raihan positif tersebut menjadi motivasi untuk memberikan layanan dan pengalaman investasi yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

“Sinergi dengan Bank BRI menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan investor retail BRI-MI,” kata Ira dalam keterangan, Kamis (22/2/2024).

Berdasarkan jumlah Single Investor Identification (SID), pada Januari 2024 BRI-MI juga mengalami pertumbuhan investor retail sebesar 23.80% secara Year on Year (YoY) menjadi 215.834 SID dibandingkan di 31 Januari 2023 sebanyak 174.304 SID.