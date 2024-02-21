Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pabrik Uang Vincent Rompies

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |18:02 WIB
Ini Pabrik Uang Vincent Rompies
Ini Pabrik Uang Vincent Rompies. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Ini pabrik uang Vincent Rompies. Nama Vincent Rompies menjadi perbincangan setelah ramai kasus bullying di salah satu sekolah ternama di Jakarta yang melibatkan anak dari Vincent sendiri.

Selama ini, Vincent dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga privacy keluarganya. Dia bersama sang istri, Fifi Karamoy terlihat jarang memamerkan kehidupan keluarganya.

Meskipun begitu, Vincent Rompies diketahui memiliki sumber kekayaan yang cukup banyak. Sosok yang telah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 90-an tersebut melibatkan diri dalam beberapa bidang.

Lantas, dari manakah sumber kekayaan Vincent Rompies? Berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (21/2/2024), ini pabrik uang Vincent Rompies.

1. YouTuber

Vincent Rompies dikenal sebagai seorang youtuber dalam sebuah kanal YouTube bernama VINDES. Kanal tersebut merupakan bentuk kolaborasi Vincent dengan sahabatnya, Desta.

Saat ini, kanal Youtube keduanya telah diikuti oleh 4,31 juta subscriber. Tentunya, dari kanal VINDES tersebut, mereka bisa mendapatkan insentif melalui iklan, sponsor, dan lain-lain.

Selain itu, Vincent juga tergabung dalam salah satu kanal YouTube Podcast bernama Trio Kurnia yang dibuat bersama dengan Desta dan Andre Taulany. Kanal YouTube lain yang dibintanginya, bernama The Prediksi.

2. Aktor

Selain dikenal sebagai seorang youtuber, Vincent juga dikenal sebagai seorang aktor. Selama perjalanan karirnya, Vincent sudah membintangi beberapa film.

Judul-judul film yang telah dibintanginya, antara lain Pretty Boys (2019), Kawin Laris (2009), Preman in Love (2009), dan lain-lain.

Melalui film-filmnya tersebut, Vincent mendapatkan penghasilan yang cukup besar melalui royalti, penjualan hak siar, dan bayaran perannya.

