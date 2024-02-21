Advertisement
HOME FINANCE

Sabrina BRI, Cara Mudah Periksa Mutasi dan Cek Saldo Rekening

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |11:18 WIB
Sabrina BRI, Cara Mudah Periksa Mutasi dan Cek Saldo Rekening
Sabrina BRI cara mudah periksa mutasi dan cek saldo rekening (Foto: Dok BRI)
A
A
A

 JAKARTA,Okezone-Dalam dunia perbankan digital saat ini, kejanggalan dalam transaksi keuangan bisa menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak orang. Mengecek saldo dan mutasi rekening secara rutin adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan.

Untuk membantu dalam hal ini, BRI menghadirkan Smart BRI Assistant, yang lebih dikenal dengan Sabrina, sebagai solusi canggih dan praktis. Sabrina adalah inovasi dari BRI yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

Dengan bantuan Sabrina, Anda dapat dengan mudah mengecek saldo dan mutasi rekening hanya dengan beberapa ketukan di ponsel Anda. Prosesnya yang cepat dan akurat memungkinkan Anda untuk memonitor transaksi secara real-time, memberikan ketenangan pikiran dalam mengelola keuangan.

Untuk menggunakan layanan Chat Banking dari Sabrina, Anda hanya perlu mengaktifkan fitur Chat Banking di BRImo terlebih dahulu. Berikut langkah mengaktifkan Chat Banking pada BRImo:

1. Login BRImo

2. Pilih Menu Akun

3. Pilih Chat Banking

