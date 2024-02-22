Ini Komitmen RI Jadi Negara Maritim Kuat

JAKARTA - Induk Holding BUMN Jasa Survei, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjalin kerjasama dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KKP.

Kerjasama antara BKI dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut untuk memperkuat visi Maritim Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dalam kerangka ISPS Code.

Direktur Operasi BKI R Benny Susanto mengatakan, BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, senantiasa berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat.

"Mampu juga memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional," ujarnya, Rabu (22/2/2024).

BKI juga menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program kerja seperti Sertifikasi ISPS Code, tentunya BKI akan terus berpartisipasi aktif dalam menegakkan keselamatan pelayaran dan mewujudkan visi maritim Pemerintah Republik Indonesia.