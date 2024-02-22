Begini Cara Daftar Kartu Prakerja 2024

JAKARTA - Program Prakerja menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang sangat dinanti-nantikan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan dan memperoleh peluang kerja yang lebih baik.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Untuk ikut mendaftar program ini, masyarakat hanya diarahkan untuk mendaftar dengan mengunjungi laman situs resmi Prakerja, yaitu www.prakerja.go.id.

Berikut tata cara pendaftaran Prakerja melalui smartphone dengan mudah.

1. Persiapkan data diri dengan lengkap dan benar.

Sebelum memulai proses pendaftaran, pastikan sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, nomor NPWP, KK, dan lain-lain.

2. Buatlah kata sandi yang kuat namun mudah diingat.

Dengan memasuki situs resmi prakerja, www.prakerja.go.id. Setelah membuat akun prakerja, gunakan kata sandi yang kuat dan mudah diingat supaya menjaga privasi pribadi.