HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Daftar Bansos dan BLT yang Cair di Bulan Maret 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:27 WIB
Cara Daftar Bansos dan BLT yang Cair di Bulan Maret 2024
Ilustrasi cara daftar bansos (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Simak cara daftar bansos dan BLT yang cair di bulan Maret 2024. Saat ini Pemerintah Republik Indonesia kembali akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) di bulan Maret 2024 mendatang.

Pembagian bantuan pada bulan Maret mendatang ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus untuk meningkatkan daya beli di masyarakat.

Untuk itu perhatikan cara daftar bansos dan BLT yang cair di Bulan Maret 2024.

Berikut adalah daftar Bansos dan BLT yang cair pada bulan Maret 2024.

-Bantuan pangan beras

Bantuan pangan beras merupakan penyaluran stok beras pemerintah untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima bansos nantinya akan mendapat bantuan beras sejumlah 10 kg setiap bulan.

Masyarakat yang berhak mendapat bansos ini adalah mereka yang terdaftar dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Target pemerintah adalah menyalurkan bantuan ini pada 22.004.077 KPM.

Bantuan pangan beras telah disalurkan pemerintah pada Januari hingga Maret 2024. Apabila anggaran memungkinkan, maka bantuan akan dilanjutkan untuk periode April-Juni 2024.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) pada Maret mendatang. Penerima bantuan ini adalah KPM yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

Masyarakat yang termasuk ke dalam penerima BPNT dipastikan juga akan menerima bantuan pangan beras setiap bulan.

Halaman:
1 2
