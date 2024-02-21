Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips Cek dan Daftar Nama Penerima Bansos 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:02 WIB
Tips Cek dan Daftar Nama Penerima Bansos 2024
Tips cek dan daftar nama penerima bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tips cek dan daftar nama penerima bansos 2024. Bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Pada 2024 ini, ada beberapa bansos yang akan dan sudah disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (21/2/2024), jadwal pencairan bansos seperti PKH dan lain-lain sudah dimulai sejak Januari 2024. Untuk mengetahui daftar penerima bansos tersebut, berikut tim Okezone sajikan tips cek dan daftar nama penerima bansos 2024.

1. Cara Cek Bansos Beras 10 Kg

Untuk mengetahui penerima bansos beras 10 kg, masyarakat bisa mengunjungi laman atau situs cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian, pilih provinsi, kabupaten/kota, dan desa yang sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki.

Selain itu, masyarakat juga perlu memasukkan data informasi pribadi, seperti nama lengkap hingga kode captcha. Terakhir, klik tombol “Cari Data” untuk melihat apakah nama yang dicari termasuk ke dalam penerima bansos tersebut atau tidak.

2. Cek Bansos PKH 2024

Untuk mengetahui dan memastikan status kepesertaan seseorang dalam Program Keluarga Harapan (PKH) 2024, masyarakat juga dapat mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian, masukkan informasi nama dan lokasi penerima manfaat sesuai dengan yang tercantum pada KTP.

Terakhir, lakukan verifikasi captcha dan klik pencarian data untuk mengetahui kepesertaan dan rincian bansos yang diterima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
