HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun Imbas Indeks Saham AS Naik

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |07:51 WIB
Harga Emas Turun Imbas Indeks Saham AS Naik
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit menurun pada Kamis (Jumat pagi WIB) seiring kenaikan indeks saham Amerika Serikat (AS).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat menurun 3,60 dolar AS atau 0,18 persen menjadi ditutup pada 2.030,70 dolar AS per ounce.

Dalam presentasi kepada Peterson Institute for International Economics pada Kamis (23/2/2024), Wakil Ketua Federal Reserve Philip Jefferson menyatakan bahwa apabila ekonomi berkembang secara umum seperti yang diperkirakan, kemungkinan akan tepat untuk mulai mengurangi kebijakan pembatasan moneter The Fed akhir tahun ini.

“Saya tetap optimis dengan hati-hati tentang kemajuan kami dalam menangani inflasi,” ujar Jefferson, dikutip dari Xinhua.

Data ekonomi yang dirilis pada Kamis (23/2) beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim awal AS atas tunjangan pengangguran mengalami penurunan 12 ribu menjadi 201 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir pada 17 Februari.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
