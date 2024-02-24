Bye BBM, Ini Penggunaan BBG Porsi Paling Besar

JAKARTA - Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) dengan porsi paling besar. Pemerintah telah melakukan kebijakan konversi BBM ke BBG dan saat ini sudah berjalan.

Kendaraan umum seperti taksi, bajaj, angkot, dan bus TransJakarta, mendapat benefit paling besar dari pemanfaatan BBG.

BACA JUGA: Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina vs Swasta

"Kendaraan yang paling banyak menggunakan BBG saat ini adalah kendaraan umum sekitar 90% seperti taksi, bajaj, angkot, dan TransJakarta," kata Direktur Utama Gagas Energi Indonesia Muhammad Hardiansyah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Menurutnya, jenis kendaraan tersebut mendapat benefit paling besar yakni dari sisi efisiensi biaya bahan bakar. Kenapa penghematan paling besar bisa dirasakan oleh 90% kendaraan tersebut, karena jumlah kilometer per harinya paling banyak.

"Saat ini harga BBG itu hanya Rp4.500 per liter jadi ada penghematan sekitar 55%," sambungnya.