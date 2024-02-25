Maskapai Penerbangan Naikkan Biaya Bagasi

JAKARTA - United Airlines menjadi maskapai penerbangan besar ketiga di Amerika Serikat (AS) yang menaikkan biaya bagasi. Sebelumnya sejumlah maskapai lain, yaitu American Airlines dan JetBlue Airways, juga mengumumkan kenaikan yang sama.

Melansir VOA, Minggu (25/2/2024), oenumpang United yang terbang dengan penerbangan ekonomi di AS setelah 24 Februari akan membayar USD40 atau sekitar Rp623.766 untuk bagasi pertama, atau USD35 yang dibayarkan di muka. Koper kedua akan dikenakan biaya USD50 di bandara dan USD45 di muka.

Maskapai penerbangan mengalami kenaikan biaya perawatan dan kontrak tenaga kerja, sementara daya saing di pasar domestik AS sedang lesu.

Maskapai penerbangan AS berhasil membukukan hampir USD6,8 miliar dari komponen biaya bagasi pada 2022, dan USD5,5 miliar dalam sembilan bulan pertama 2023.

Empat tahun lalu, United menaikkan harga bagasi terdaftar di bandara sebesar USD5 hingga USD35, atau USD30 jika penumpang membayar di muka secara online.

Minggu ini, American Airlines menaikkan biaya untuk bagasi pertama yang diperiksa menjadi USD35 jika dipesan terlebih dahulu secara online, atau USD40 di bandara.

JetBlue mengatakan bahwa mereka menaikkan harga bagasi terdaftar karena "biaya menjalankan bisnis meningkat secara signifikan karena kenaikan upah, biaya bahan bakar yang lebih tinggi, dan tekanan inflasi lainnya, dan kami belum membukukan laba sejak COVID."