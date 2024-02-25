Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Punya 3 Bendungan Raksasa, Terbesar Ketiga Ada di Jawa Barat

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |19:02 WIB
RI Punya 3 Bendungan Raksasa, Terbesar Ketiga Ada di Jawa Barat
Bendungan terbesar ketiga di Indonesia (Foto: Instagram DJKN)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memiliki beberapa bendungan raksasa. Salah satunya, Bendungan Cipanas yang berada di Jawa Barat.

Dilansir dari akun Instagram Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, @ditjenkn, Minggu (25/2/2024), Bendungan Cipanas merupakan bendungan raksasa ketiga di Indonesia. Bendungan tersebut dibangun untuk berbagai tujuan, khususnya untuk meningkatkan perekonomian lokal di daerah tersebut.

"Bendungan ini berfungsi memperkuat ketahanan air, pangan, dan energi sebagai pengendali banjir, serta dapat meningkatkan perekonomian lokal untuk warga Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, loh!", tulis akun Ditjenkn.

Dalam hal ini, pemerintah menyebut, bendungan raksasa tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebanyak Rp2,06 triliun. Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bendungan Cipanas merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan daya tampung 250,81 juta m3. Proyek tersebut dibangun sejak November 2016 dan rampung pada Desember 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172826/bendungan-eI9Q_large.jpg
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat, Progres 89,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3156043/bendungan-Z5cA_large.jpg
Penampakan Bendungan Budong-Budong demi Atasi Kekeringan dan Perkuat Ketahanan Pangan, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151061/waduk_cirata-n8ro_large.jpg
4 Fakta Ikan dari Waduk Cirata Tidak Layak Makan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150358/waduk_cirata-PNY5_large.jpg
Ikan Waduk Cirata Mengandung Merkuri Tinggi, Menteri KKP: Tidak Layak Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/470/3144360/bendungan-6i4X_large.jpg
Penampakan Bendungan Tamblang Bali Hampir Rp1 Triliun, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131605/bendungan-rKVL_large.jpg
Jadi Sumber Air Baku dan Ketahanan Pangan, Pembangunan Bendungan Jragung Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement