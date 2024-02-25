RI Punya 3 Bendungan Raksasa, Terbesar Ketiga Ada di Jawa Barat

Bendungan terbesar ketiga di Indonesia (Foto: Instagram DJKN)

JAKARTA - Indonesia memiliki beberapa bendungan raksasa. Salah satunya, Bendungan Cipanas yang berada di Jawa Barat.

Dilansir dari akun Instagram Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, @ditjenkn, Minggu (25/2/2024), Bendungan Cipanas merupakan bendungan raksasa ketiga di Indonesia. Bendungan tersebut dibangun untuk berbagai tujuan, khususnya untuk meningkatkan perekonomian lokal di daerah tersebut.

"Bendungan ini berfungsi memperkuat ketahanan air, pangan, dan energi sebagai pengendali banjir, serta dapat meningkatkan perekonomian lokal untuk warga Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, loh!", tulis akun Ditjenkn.

Dalam hal ini, pemerintah menyebut, bendungan raksasa tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebanyak Rp2,06 triliun. Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bendungan Cipanas merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan daya tampung 250,81 juta m3. Proyek tersebut dibangun sejak November 2016 dan rampung pada Desember 2023.