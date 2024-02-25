Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Nabung Emas untuk Investasi, Begini Caranya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |18:01 WIB
Nabung Emas untuk Investasi, Begini Caranya
Tips investasi emas agar untung (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menabung emas menjadi menjadi salah satu jenis investasi yang cukup menjanjikan. Apakah ada perbedaan dengan membeli setiap bulan atau dalam periode beberapa bulan? Menarik untuk dibahas.

Investasi adalah salah satu cara untuk menyimpan uang kita pada salah satu atau banyak aset. Investasi emas menjadi salah satu yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

Investasi emas banyak dilakukan sebab harga emas yang cenderung konstan bahkan sering kali naik.

Namun, apakah ada perbedaan jika membeli setiap bulan atau hanya dalam periode beberapa bulan sekali?

Mengutip Instagram Financial Planner Prita Hapsari Ghozie, Minggu, (25/2/2024), dirinya membagikan data untuk pembelian emas setiap bulan vs per tiga bulan.

tabel emas

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara menabung tiap bulan ataupun menabung dalam periode beberapa bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement