Nabung Emas untuk Investasi, Begini Caranya

JAKARTA - Menabung emas menjadi menjadi salah satu jenis investasi yang cukup menjanjikan. Apakah ada perbedaan dengan membeli setiap bulan atau dalam periode beberapa bulan? Menarik untuk dibahas.

Investasi adalah salah satu cara untuk menyimpan uang kita pada salah satu atau banyak aset. Investasi emas menjadi salah satu yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

Investasi emas banyak dilakukan sebab harga emas yang cenderung konstan bahkan sering kali naik.

Namun, apakah ada perbedaan jika membeli setiap bulan atau hanya dalam periode beberapa bulan sekali?

Mengutip Instagram Financial Planner Prita Hapsari Ghozie, Minggu, (25/2/2024), dirinya membagikan data untuk pembelian emas setiap bulan vs per tiga bulan.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara menabung tiap bulan ataupun menabung dalam periode beberapa bulan.