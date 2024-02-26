Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Tugas MIND ID Usai Kuasai Saham Vale Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:25 WIB
Ini Tugas MIND ID Usai Kuasai Saham Vale Indonesia
Tugas Mind ID Setelah Akuisisi Saham Vale. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sejarah setelah Mining Industri Indonesia (MIND ID) meningkatkan kepemilikan saham di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

MIND ID telah menyepakati akuisisi saham sebesar 14% dari total kepemilikan saham Vale Indonesia dengan Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM).

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso, Deshnee Naidoo dari VCL, Yusuke Niwa dari SMM, Febriany Eddy dari Vale Indonesia Senin, (26/2/2024).

Acara tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, dan para pejabat tinggi negara lainnya.

"Harga saham yang disepakati sebesar Rp3.050 per lembar saham. MIND ID akan bersama-sama dengan VCL mengendalikan PT Vale Indonesia karena ini sifatnya kontrol bersama atau joint control over corporation,” ujar Erick.

Senada dengan Erick, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa MIND ID akan memiliki hak untuk menunjuk tiga Komisaris, termasuk Komisaris Utama, serta Direktur Utama, dan Direktur SDM.

“Kami telah bersepakat bahwa VCL akan menunjuk Direktur operasional dan juga Direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan ESG. Ini menegaskan bahwa kami tetap ingin agar standard ESG yang selama ini menjadi komitmen VCL tetap dipertahankan, termasuk juga praktek pertambangan terbaik yang selama ini sudah ditunjukkan oleh PT VI” tambah Tiko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/278/3008944/vale-dapat-perpanjangan-izin-operasi-sampai-2035-YPgSynFuU8.png
Vale Dapat Perpanjangan Izin Operasi Sampai 2035
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/278/2998645/ri-dan-kanada-bakal-jadi-pengendali-vale-indonesia-inco-7B9377Stxw.jpeg
RI dan Kanada Bakal Jadi Pengendali Vale Indonesia (INCO)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/278/2998222/dicaplok-mind-id-vale-indonesia-segera-rights-issue-AmMo8leJ3x.jpg
Dicaplok MIND ID, Vale Indonesia Segera Rights Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/278/2992360/divestasi-saham-vale-rampung-juli-2024-mind-id-dapat-jatah-3-komisaris-2-direksi-HmD8lUDyMv.jpeg
Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976253/ini-sosok-dirut-vale-usai-diakuisisi-mind-id-dPgEVlPFNs.jpg
Ini Sosok Dirut Vale Usai Diakuisisi MIND ID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/278/2975793/erick-thohir-langsung-tunjuk-febriany-eddy-jadi-dirut-vale-indonesia-sKCqpG4RSV.jpg
Erick Thohir Langsung Tunjuk Febriany Eddy Jadi Dirut Vale Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement