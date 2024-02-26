Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Elon Musk Investasi ke IKN, Begini Kata Badan Otorita

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |21:23 WIB
Elon Musk Investasi ke IKN, Begini Kata Badan Otorita
Rencana Elon Musk Investasi di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menanggapi adanya rencana investasi dari Bos Tesla Elon Musk ke IKN. Hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait rencana investasi tersebut.

"Belum ada informasi, belum ada pembicaraan detail soal itu (rencana Starlink investasi di IKN)," kata Juru Bicara OIKN Troy Pantouw di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Troy melaporkan hingga saat ini sudah ada sekitar 350 Letter of Intent (LOI) yang sudah masuk ke Badan Otorita. LOI tersebut disampaikan oleh para pelaku baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Namun demikian, Troy memastikan LOI yang sudah masuk ke IKN itu belum ada yang berasal dari Elon Musk untuk berinvestasi ke IKN. "Belum ada pembicaraan. Belum ada (LoI)," kata Troy.

Pada lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana Elon Musk yang bakal berinvestasi ke IKN. Salah satu perusahaan yang digadang-gadang bakal masuk ke IKN adalah Starlink.

Halaman:
1 2
