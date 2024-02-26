10 Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah dan Selfie KTP

JAKARTA - 10 pinjol tanpa verifikasi wajah dan selfie KTP. Beberapa pengguna merasa lebih mudah untuk mendapatkan uang pinjaman tanpa takut gagal saat verifikasi wajah.

Untuk diketahui bahwa verifikasi wajah itu sebenarnya penting untuk menjaga keamanan pinjol. Namun, karena sering ada masalah atau kesalahan, maka banyak yang lebih suka menghindarinya.

Lalu apakah ada pinjol tanpa verifikasi wajah dan selfie KTP secara legal? Berikut ini 10 Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah dan Selfie KTP

1. Kredit Pintar

Kredit Pintar merupakan aplikasi pinjaman online yang rilis sejak tanggal 21 September 2017. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari Rp10 juta pengguna Android di Google Play.

Layanan pinjol modal ktp tanpa verifikasi wajah ini sudah mendapat izin dari OJK dengan nomor surat KEP -83/D.05/2019 sehingga terbukti aman dan legal. Selain itu, aplikasi pinjol tanpa verifikasi wajah cair ke DANA ini juga merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

2. Kredivo

Kredivo memberikan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, membuat aplikasi-aplikasi kartu kredit digital yang banyak diminati masyarakat. Berikut cara untuk mendaftar akun Kredivo agar langsung bisa meminjam uang tunai atau mencicil produk.

- Download dan install aplikasi pinjaman online tanpa verifikasi wajah Kredivo.

- Buka aplikasi Kredivo untuk memulai pendaftaran.

- Pilih akun Basic.

- Lengkapi data diri dan masukkan lokasi.

- Foto KTP sesuai petunjuk pada aplikasi Kredivo.

- Ambil foto diri saat mendaftar untuk verifikasi.

- Submit aplikasi jika seluruh data sudah benar.

- Tunggu konfirmasi selanjutnya dari Kredivo (maksimal 24 jam).

3. KreditPro

KreditPro merupakan produk pinjaman online yang dikembangkan oleh PT Tri Digi Fin (KreditPro Indonesia), perusahaan di bawah naungan PT Digiasia. Layanan ini menggunakan sistem Peer to Peer (P2P) lending.

Meski tak tersedia di toko aplikasi resmi, KreditPro bukan termasuk dalam deretan layanan pinjol ilegal. Sebab, pinjol ini telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor registrasi KEP-83/D.05/2019.

4. Dana Rupiah

Dana Rupiah adalah aplikasi pinjol tanpa KTP tanpa verifikasi wajah yang bisa memberikan pinjaman uang dalam hitungan menit.

Aplikasi pinjol tanpa verifikasi wajah online ini memiliki tiga produk pinjaman, yakni pinjaman tunai (personal), pinjaman produktif pertanian, serta pinjaman pendidikan.

Syaratnya juga mudah, pengguna hanya perlu mendaftar dan melakukan verifikasi dengan data KTP, seperti aplikasi DANA.

5. KoinWorks

KoinWorks merupakan perusahaan financial technology (fintech) yang menyediakan layanan peer-to-peer lending di Indonesia.

Platform ini mempertemukan peminjam dengan investor untuk meminjam atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah daripada bank konvensional.

Platform ini didirikan pada tahun 2016 dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi serta memiliki reputasi yang baik.