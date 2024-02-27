Tingkatkan Literasi Keuangan dan Investasi Nasabah Makassar, CIMB Niaga Gelar Wealth Xpo

Melalui Wealth Xpo CIMB Niaga berbagi insight terbaru tentang pengelolaan keuangan, proteksi dan investasi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional (Foto: Dok CIMB Niaga)

OKEZONE - PT Bank CIMB Niaga Tbk (Cimb Niaga) kembali menghadirkan signature event Wealth Xpo, untuk membangkitkan semangat optimisme nasabah dan masyarakat pada awal tahun dan tahun baru Imlek 2024.

Wealth Xpo diadakan di Makassar, Kamis (22/2/2024) dengan mengusung tema The Prospect of Indonesia's Economy in 2024. Melalui acara ini CIMB Niaga berbagi insight terbaru tentang pengelolaan keuangan, proteksi, dan investasi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Sebelumnya, acara serupa yang digelar sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa, khususnya CIMB Preferred, sukses dilaksanakan secara nasional sepanjang 2023 di Jakarta, Bali, Batam, Pontianak, dan Solo.

Makassar dipilih sebagai salah satu kota untuk menyelenggarakan Wealth Xpo kali ini karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur yang terus berkembang. Selain itu, pelaksanaan Wealth Xpo di Makassar juga sejalan dengan strategi untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan wealth serta portofolio nasabah di luar Jakarta.

“Makassar menjadi focus city yang dipilih CIMB Niaga untuk meningkatkan market share. Kita melihat pertumbuhan ekonomi Makassar yang baik pada 2023, dan perputaran ekonomi pada 2024 juga tentu akan lebih baik,” ungkap Ahmad S Ilham, Head of East Region CIMB Niaga.

Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi masyarakat di Tanah Air melalui berbagai instrumen keuangan semakin inklusif. Tentunya, minat masyarakat yang tinggi untuk berinvestasi juga perlu diimbangi dengan pemahaman literasi yang baik.

Karena itu, untuk menangkap peluang tersebut, CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Xpo sebagai wadah untuk memberikan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren wealth management terkini.

“Penyelenggaraan Wealth Xpo di Makassar, untuk memberikan insight dan edukasi wealth management. Serta memberikan ulasan-ulasan kepada nasabah kami dalam mengambil opportunity dalam mengembangkan kekayaannya serta pengelolaan wealth management akan lebih bagus lagi. Dan terhadap produk-produk investasi dan proteksi yang relevan dengan profil risiko masing-masing,” kata Budiman.

Caption: Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung saat sesi wawancara di acara Wealth Xpo di Makassar. dok iNews