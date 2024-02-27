Mengintip Harta Kekayaan Ibas Yudhoyono yang Raih Suara Tertinggi

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Ibas Yudhoyono yang merupakan anak dari Presiden keenam Repulik Indonesia. Namanya viral dikarenakan mendapatkan suara tertinggi untuk calon legislatif.

Secara nasional, suara Ibas mengungguli suara Puan Maharani, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Ia diketahui bersaing di dapil Jawa Tengah dengan perolehan suara terkini mencapai 186.033. Untuk itu beberapa netizen penasaran mengenai harta kekayaan Ibas Yudhoyono.

Mengintip harta kekayaan Ibas Yudhoyono yang merupakan anak dari Presiden keenam Republik Indonesia:

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Ibas yang memiliki nama lengkap Edhie Baskoro Yudhoyono mempunyai total kekayaan Rp36.602.681.021. Jumlah itu adalah hasil dari laporan terakhir pada 31 Desember 2020 lalu.

BACA JUGA: Segini Harta Kekayaan NiLuh Djelantik yang Suka Laporin Bule Bermasalah

Lalu aset tanah dan bangunan Ibas Yudhoyono total bernilai Rp7.631.607.000. Aset itu seluruhnya didapatkan dari hasilnya sendiri.