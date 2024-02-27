Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Ibas Yudhoyono yang Raih Suara Tertinggi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |10:27 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Ibas Yudhoyono yang Raih Suara Tertinggi
Mengintip harta kekayaan Ibas Yudhoyono ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Ibas Yudhoyono yang merupakan anak dari Presiden keenam Repulik Indonesia. Namanya viral dikarenakan mendapatkan suara tertinggi untuk calon legislatif.

Secara nasional, suara Ibas mengungguli suara Puan Maharani, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Ia diketahui bersaing di dapil Jawa Tengah dengan perolehan suara terkini mencapai 186.033. Untuk itu beberapa netizen penasaran mengenai harta kekayaan Ibas Yudhoyono.

Mengintip harta kekayaan Ibas Yudhoyono yang merupakan anak dari Presiden keenam Republik Indonesia:

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Ibas yang memiliki nama lengkap Edhie Baskoro Yudhoyono mempunyai total kekayaan Rp36.602.681.021. Jumlah itu adalah hasil dari laporan terakhir pada 31 Desember 2020 lalu.

Lalu aset tanah dan bangunan Ibas Yudhoyono total bernilai Rp7.631.607.000. Aset itu seluruhnya didapatkan dari hasilnya sendiri.

Halaman:
1 2
