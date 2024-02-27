Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mudah Klaim Gigi Palsu dengan BPJS Kesehatan hingga Persyaratannya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |22:06 WIB
Cara Mudah Klaim Gigi Palsu dengan BPJS Kesehatan hingga Persyaratannya
Cara Mudah Klaim Gigi Palsu dengan BPJS Kesehatan hingga Persyaratannya. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah klaim gigi palsu dengan BPJS Kesehatan. Di mana jaminan kesehatan ini tidak hanya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan,  namun bisa juga untuk beberapa keperluan yang menunjang keperluan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah mengklaim gigi palsu.

Saat ini BPJS Kesehatan memberikan sejumlah layanan medis untuk masyarakat. Salah satu layanan medis yang diberikan yakni perawatan gigi palsu/gigi tiruan/protesa gigi gratis.

Nantinya protesa gigi diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis.

Cara mudah klaim gigi palsu dengan BPJS Kesehatan berdasarkan penelusuran Okeozone, Selasa (27/2/2024) adalah sebagai berikut:

Terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan aktif.

Datangi faskes tingkat pertama (puskesmas, klinik, atau dokter yang ditunjuk).

Ikuti prosedur Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL).

Resep akan diberikan oleh dokter di Faskes RTL dan diambil di apotek atau farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Legalisir atau verifikasi resep.

Datangi faskes yang menjadi rekanan mengambil alat bantu.

Namun tentu saja terdapat beberapa persyaratan agar bisa mendapatkan klaim gigi palsu dengan BPJS, yaitu:

- Hanya diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai indikasi medis.

- Pelayanan protesa gigi diberikan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

- Penjaminan pelayanan diberikan atas rekomendasi dokter gigi.

Halaman:
1 2
