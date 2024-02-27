Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jatah Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak Tanpa Susu, Menko PMK: Gampang Itu

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |17:06 WIB
Jatah Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak Tanpa Susu, Menko PMK: Gampang Itu
Menko PMK soal Makan Siang Gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy angkat bicara soal program makan siang gratis yang sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat di Istana Negara kemarin.

Nantinya, anggaran program makan siang gratis dijatah Rp15.000 per anak, di luar susu.

Muhadjir meminta agar menunggu desain teknokratiknya sehingga program makan siang gratis ini yang digagas oleh Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul dalam quick count Pilpres 2024 bisa dilaksanakan.

“Oh itu soal teknis nanti itu gampang itu. Kalau sudah ada desain teknokratiknya nanti itu bisa dilakukan," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Muhadjir mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah teknis untuk pemerintahan selanjutnya. Bahkan, dia mengatakan jika pemerintahan Presiden Jokowi sudah sudah punya pengalaman.

"Kita sudah punya pengalaman kok,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Muhadjir mengungkapkan bahwa selama ini sudah menangani program makanan tambahan baik untuk ibu hamil hingga untuk anak usia dua tahun.

“Kan selama ini kita sudah menangani program makanan tambahan untuk ibu hamil, program makanan tambahan untuk bawah 2 tahun. Itu sudah kerjasama dikelola antara penggerak PKK di desa dengan bidan desa, dengan puskesmas, pengawasan gizinya ada di puskesmas terutama yang mereka yang sudah punya ahli gizi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
