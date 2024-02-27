Gelontorkan Rp71 Triliun, Amazon Buka-bukaan soal Perkembangan AI

JAKARTA – Amazon.com melalui AWS Asia Pacific Jakarta Region telah berkomitmen untuk menginvestasikan sebesar USD5 miliar atau setara dengan Rp71 triliun. AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar USD5 miliar dalam periode 15 tahun ke depan.

“Indonesia merupakan lokasi yang sangat penting bagi AWS, dan kami akan terus berinovasi untuk para pelanggan kami di Indonesia,” papar Chief Technologist Asia Pacific Amazon Web Services (AWS) Olivier Klein, Selasa (27/2/2024).

AWS dan Amazon pun bertekad untuk mengurangi konsumsi energi dan di sisi lain menambah penggunaan energi baru dan terbarukan. Selama empat tahun berturut-turut, Amazon menjadi pembeli terbesar energi baru dan terbarukan dari kalangan korporasi, dan pembangkit listrik tenaga surya serta tenaga angin miliknya di seluruh dunia telah menciptakan investasi ekonomi yang bernilai lebih dari USD12 miliar sepanjang periode 2014-2022.

CTO Amazon.com Werner Vogels pun mengungkap beberapa prediksi teknologi yang paling berdampak pada 2024. Tahun ini tidak akan lepas dari perkembangan kecerdasan artifisial (AI) generatif secara masif.

Olivier mengatakan, Salah satu peningkatan terpenting adalah pelatihan AI generatif berdasarkan model bahasa besar (large language models/LLM) lintas budaya dan bahasa, sehingga hasil yang diberikan pun sesuai dengan konteks budaya yang diinginkan. “Kebanyakan LLM masih dilatih menggunakan Bahasa Inggris dan masih berorientasi budaya Barat. Oleh karena itu, salah satu hal yang kami investasikan di AWS adalah melatih LLM berdasarkan bahasa dan konteks budaya yang lebih beragam, termasuk di Indonesia sendiri,” ujarnya.

Masih di ranah AI generatif, AWS melihat bahwa aplikasi asisten coding akan digunakan untuk lebih banyak penerapan, termasuk untuk mendesain dan membuat sistem-sistem yang kompleks dalam waktu yang semakin cepat, sekaligus sebagai sarana edukasi untuk belajar coding.