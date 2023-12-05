Wall Street Loyo, Saham Microsoft, Apple hingga Amazon Anjlok 1%

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat. Penurunan ini menghentikan reli pada minggu lalu, karena investor berhati-hati menjelang data ketenagakerjaan yang dirilis minggu ini dapat mengubah ekspektasi Federal Reserve menurunkan suku bunganya awal tahun depan atau tidak.

S&P 500 turun 0,54% mengakhiri sesi pada 4.569,78 poin. Sedangkan Nasdaq turun 0,84% menjadi 14.185,49 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,11% menjadi 36.204,44 poin.

Indeks S&P 500 surut, dengan perusahaan-perusahaan raksasa Microsoft (MSFT.O), Apple (AAPL.O), Nvidia (NVDA.O) dan Amazon (AMZN.O) merosot lebih dari 1%, tertekan oleh imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi, yang menghasilkan keuntungan pada saham kurang menarik.

Adapun S&P 500 (.SPX) mencatatkan penutupan tertinggi tahun ini pada hari Jumat karena pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell mengakui perlunya bank sentral untuk "bergerak maju dengan hati-hati" di tengah tanda-tanda pelemahan ekonomi, komentar yang mendukung ekspektasi bahwa The Fed telah selesai menaikkan suku bunga. .

Saham-saham berkapitalisasi kecil naik pada hari Senin, dengan Russell 2000 (.RUT) menguat sekitar 1% dan menjadikan kenaikannya tahun ini hampir 7%.

“Ada banyak penurunan yang belum tentu berarti,” kata Manajer Portofolio Senior GLOBALT Investments, Tom Martin, dilansir dari Reuters, Selasa (5/12/2023).

"Kita akan mengadakan pertemuan penting The Fed, dan yang menjadikannya penting adalah tiba-tiba pasar memutuskan akan melakukan pemangkasan suku bunga pada awal tahun depan," sambung Tom.

Adapun volume di bursa AS relatif besar, dengan 12,7 miliar lembar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 10,6 miliar lembar saham pada 20 sesi sebelumnya.

Sementara itu, layanan ride-hailing Uber Technologies (UBER.N) menguat 2,2% setelah pengumuman bahwa mereka akan bergabung dengan S&P 500 efektif pada 18 Desember.

Saham Alaska Air Group (ALK.N) anjlok 14% setelah maskapai penerbangan tersebut mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan mengakuisisi rekannya Hawaiian Holdings (HA.O) senilai USD1.9 miliar, termasuk utang. Nilai saham Hawaii hampir tiga kali lipat, membantu mengangkat indeks Russel.