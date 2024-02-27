Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Cabut Izin Usaha BPR EDCCASH

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:42 WIB
OJK Cabut Izin Usaha BPR EDCCASH
OJK cabut izin usaha BPR EDCCASH (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua, Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH.

Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Sehat.

Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 32/ADK3/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR EDCCASH, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164093/bank-bNKR_large.jpg
Sudah 3 Bank Tutup di 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158809/purbaya-JTgv_large.jpg
LPS Cabut Izin 2 BPR, Ada Indikasi Terlibat Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094648/daftar-terbaru-18-bank-bangkrut-di-indonesia-m9g36dZ60k.png
Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094647/jumlah-bank-tutup-makin-banyak-ojk-cabut-izin-bpr-pakan-rabaa-solok-selatan-lZucYQOvOI.jpg
Jumlah Bank Tutup Makin Banyak, OJK Cabut Izin BPR Pakan Rabaa Solok Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091315/jumlah-bank-bangkrut-di-indonesia-jadi-16-GJ7m8E4rYF.jpg
Jumlah Bank Bangkrut di Indonesia Jadi 16
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091235/ada-bank-bangkrut-di-aceh-begini-nasib-nasabahnya-kTlaCwlKxu.jpg
Ada Bank Bangkrut di Aceh, Begini Nasib Nasabahnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement