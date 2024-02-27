Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Arti Follow Up dalam Pekerjaan dan Cara Melakukannya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:59 WIB
Arti <i>Follow Up</i> dalam Pekerjaan dan Cara Melakukannya
Arti follow up dalam pekerjaan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Arti follow up dalam pekerjaan dan cara melakukannya. Dalam dunia pekerjaan, banyak kata-kata asing yang digunakan, salah satunya follow up. Lalu bagaimana penggunaan kata follow up?

Begini arti follow up dalam pekerjaan dan cara melakukannya. Follow up memiliki arti tindakan, tindak lanjut, atau sesuatu yang menindaklanjuti. Follow up terbagi menjadi tiga bagian, bisa menjadi kata benda, kata kerja, dan kata sifat.

Melalui penelusuran Okezone.com pada Selasa, (27/2/2024) dalam kata benda, follow up digunakan untuk memperbarui sebuah informasi atau menjadwalkan sebuah pertemuan. Sedangkan dalam kata sifat follow up digunakan untuk sebuah tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Untuk kata kerja, menunjukan sebuah keterkaitan.

Selain itu, follow up dalam dunia pekerjaan merupakan sebuah ungkapan dalam menindaklanjuti sebuah hal. Kata ini bertujuan sebagai perusahaan dapat membangun sebuah hubungan dengan pelanggan dan memastikan mereka tahu tentang bisnis tersebut.

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
