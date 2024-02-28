Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini yang Dimaksud Data Busuk di Pinjol

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |06:22 WIB
Ternyata Ini yang Dimaksud Data Busuk di Pinjol
Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) masih menjadi pilihan banyak orang untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat. Namun, ternyata tidak semua orang dapat menerima uang dari pinjol.

Hal tersebut biasanya terjadi karena data busuk yang dimiliki oleh pemohon. Itulah yang dimaksud dengan risiko yang perlu diwaspadai karena dapat menghambat proses pencairan dana dari pinjol.

Lantas, apa yang dimaksud dengan data busuk di pinjol? Dikutip dari kanal YouTube Sofyan TV, pada Rabu (27/2/2024), data busuk adalah data-data palsu yang telah disiapkan sebelumnya. Biasanya data busuk berupa foto palsu, KTP palsu, bahkan nomor darurat palsu.

Data busuk bisa didapatkan dari berbagai sumber, mulai dari terjadinya kelalaian pengumpulan data dan tindakan penipuan berencana. Artinya, data busuk di pinjol merupakan informasi palsu yang tidak akurat dan lengkap yang digunakan oleh pinjol dalam menilai kelayakan peminjam.

Hal ini bisa terjadi saat pemohon melakukan manipulasi dokumen agar terlihat memenuhi kualifikasi di mata pinjol. Kasus lain adalah adanya penyedia pinjaman yang menggunakan data tidak valid atau tidak terverifikasi dengan akurat, yang terjadi karena minimnya pengawasan atau kesalahan dalam proses analisis.

Halaman:
1 2
