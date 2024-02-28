Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Fresh Graduate di Singapura Tembus Rp50 Juta

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:35 WIB
Gaji <i>Fresh Graduate</i> di Singapura Tembus Rp50 Juta
Gaji fresh graduate di Singapura (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Fresh Graduate di Singapura punya gaji fantastis mencapai Rp50 juta. Namun, banyak jenis pekerjaan yang mengalami penurunan gaji pada tahun 2023.

Berdasarkan survei ketenagakerjaan lulusan Universitas Otonom Gabungan pada Kamis, (22/2/2024) menunjukkan dalam enam bulan terakhir setelah mengikuti ujian, para lulusan yang mendapatkan pekerjaan turun menjadi 89,6% pada tahun 2023 dari 93,8% pada tahun sebelumnya.

Melansir dari channelnewsasia.com pada Rabu, (28/2/2024), rata-rata gaji kotor fresh graduate yang memiliki pekerjaan tetap dan penuh waktu meningkat 2,7% menjadi USD3.215 setara dengan Rp48,8 juta (dengan kurs Rp15.628 per USD) dari USD3.119 setara dengan Rp48,4 juta pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 10,5% antara 2021 dan 2022.

Pada 2023, dari 10.900 fresh graduate, 84,1% yang memiliki pekerjaan tetap penuh waktu. Hal ini turun dari 87,5% pada tahun 2022.

Sedangkan untuk gaji kelompok teknik turun menjadi USD3.343 setara dengan Rp52,24 juta pada 2023 dari USD3.417 setara dengan Rp53,40 juta pada tahun 2022. Sementara untuk kelompok teknologi informasi dan digital menjadi USD4.085 setara dengan Rp63,84 juta dari USD4.178 setara dengan Rp65,29 juta.

Halaman:
1 2
