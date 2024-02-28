Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan AHY vs Ibas Yudhoyono

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:36 WIB
Adu Kekayaan AHY vs Ibas Yudhoyono
Adu kekayaan AHY vs Ibas Yudhoyono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan AHY vs Ibas Yudhoyono. Keduanya menjadi sorotan publik, pasca pemilu.

AHY dan Ibas Yudhoyono merupakan putra pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono. Diketahui, adiknya Ibas telah lebih dulu terjun ke dunia politik.

Adu Kekayaan AHY vs Ibas Yudhoyono. Berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (28/2/2024), berikut sumber kekayaan AHY dan Ibas Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono yang resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), AHY memiliki harta kekayaan mencapai Rp20.405.125.024.

AHY memiliki dua bangunan dan dua tanah yang terletak di Jakarta Selatan dan Bogor dengan total Rp6,772 miliar. Lainnya, AHY memiliki harta kekayaan bergerak, mobil Toyota Vellfire senilai Rp550 juta.

AHY juga memiliki satu usaha di PT Exquisite Indonesia dengan nilai jual Rp360 juta. Selain itu, AHY memiliki logam mulia hingga batu mulia dengan total Rp688 juta.

Halaman:
1 2
