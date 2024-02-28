Advertisement
PROPERTY

Ada Insentif Pajak, Intip Prospek Sektor Properti Usai Pemilu di 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:13 WIB
Ada Insentif Pajak, Intip Prospek Sektor Properti Usai Pemilu di 2024
Ada Insentif Pajak, Intip Prospek Sektor Properti di 2024 (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Ada insentif pajak, intip prospek sektor properti di 2024. Permintaan properti akan meningkat dan membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya pada sektor industri perumahan.

Pemerintah resmi meneken insentif untuk menjaga pertumbuhan industri properti berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah baru.

Kebijakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar diperpanjang hingga akhir 2024. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 13 Februari 2024.

"Pemerintah meluncurkan program insentif PPN DTP yang sangat menarik, khususnya untuk properti harga Rp2 miliar-Rp5 miliar. Jadi, ketika ada produk properti siap huni dan mengambil action untuk membeli, kita akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Momentumnya tepat, harga properti sekarang masih baik dan dapat kemudahan bayar dari pemerintah," kata Pengamat Properti dan Presiden Direktur ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, generasi milenial diprediksi masih mendominasi pembelian properti tahun ini. Kabar baik potensi pertumbuhan industri properti perlu dioptimalkan baik untuk aset maupun investasi jangka panjang.

Melalui pembelian langsung ke pengembang tepercaya, generasi milenial tak perlu ragu memanfaatkan skema pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk beli properti.

"Selain beli properti sesuai fungsinya, properti sebenarnya aset untuk memberikan quality of living bagi keluarga. Saat membeli properti, generasi milenial juga perlu menimbang nilai properti seperti ketersediaan fasilitas, kemudahan akses, hingga desain dan fasad dari hunian itu sendiri," ujarnya.

Sementara itu, sektor properti Indonesia berpotensi besar untuk berkembang di tahun 2024, dampak penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dinilai turut mengakselerasi geliat industri properti Tanah Air.

1 2
