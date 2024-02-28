Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Pinjol Cair ke e-Wallet

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:56 WIB
10 Aplikasi Pinjol Cair ke e-Wallet
10 aplikasi pinjol cair ke e-wallet (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - 10 aplikasi pinjol cair ke e-wallet. Pinjaman online (Pinjol) adalah jalan tikus untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dalam hal ini, masyarakat juga menggunakan pinjol karena aksesnya yang mudah.

Beberapa pinjol hanya bisa dicairkan melalui rekening bank. Lantas, apa saja aplikasi pinjol yang bisa dicairkan melalui e-wallet?

Berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (28/2/2024), berikut 10 aplikasi pinjol cair ke e-wallet.

1. Amartha

Salah satu pinjol yang dapat dicairkan ke e-wallet adalah Amartha. Melalui pinjol ini, nasabah dapat menarik dana pencairannya ke akun OVO dan DANA.

Amartha diketahui sebagai perusahaan peer-to-peer lending yang menawarkan pinjaman hingga Rp10 triliun. Aplikasi ini terdiri dari pinjaman modal kerja, pinjaman multiguna, pinjaman kelompok, dan paylater.

2. Modalku

Aplikasi pinjol ini menyediakan pinjaman dengan periode pembayaran 12-24 bulan. Pinjol tersebut memiliki suku bunga mulai dari 12% per tahun.

3. KoinWorks

KoinWorks merupakan salah satu aplikasi pinjol yang juga dapat dicairkan akun DANA. Aplikasi tersebut menyediakan pinjaman uang tanpa rekening kepada individu dan bisnis.

4. Jenius

Jenius merupakan aplikasi bank miliki BTPN yang menyediakan banyak fitur, salah satunya pinjaman online. Pinjaman yang disediakan dengan limit mulai dari Rp500 ribu - Rp200 juta.

Halaman:
1 2
