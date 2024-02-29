Pegadaian bersama FORSEPSI Peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2024 di Pangandaran

PANGANDARAN – Peringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, PT Pegadaian kembali mengadakan agenda tahunan bersama Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) binaannya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bertajuk “Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif” di Pantai Pangandaran pada Sabtu (24/02).

Dalam kegiatan ini, Ketua FORSEPSI Mina Dewi Sukmawati dan Bupati Pemerintah Kabupaten Pangandaran H. Jeje Wiradinata menandatangani komitmen bersama untuk mendukung dan mengawal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah.

Selain itu, PT Pegadaian juga mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba inovasi teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah bagi bank sampah binaan PT Pegadaian.

Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak inovasi dan solusi kreatif dalam pengelolaan sampah.

PT Pegadaian memberikan penghargaan kepada pemenang lomba inovasi teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah bagi bank sampah binaan PT Pegadaian. (Foto: dok Pegadaian)





Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap lingkungan, PT Pegadaian turut melakukan kegiatan bersih-bersih di pantai dan juga memberikan bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran. Penanaman pohon ini diharapkan dapat membantu rehabilitasi dan peningkatan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.