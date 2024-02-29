Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Progres Proyek Tanggul Raksasa Pengendali Banjir Jakarta

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:42 WIB
Begini Progres Proyek Tanggul Raksasa Pengendali Banjir Jakarta
Progres pembangunan tanggul raksasa pengendali banjir (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan soal proyek tanggul sepanjang 1.664 meter di Pantai Dadap yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tanggul tersebut dibangun sebagai upaya mengatasi banjir rob di daerah pesisir.

Dalam pembangunan program NCICD fase A ini, Kementerian di bawah Basuki Hadimuljono ini bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pengerjaan tanggul pantai diharapkan dapat selesai pada 2025.

Adapun pengerjaan Pemprov DKI terdiri dari 4 klaster. Di antaranya, Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat dan klaster Kali Blencong. Sementara bagian Kementerian PUPR, adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan tidak benar bila ada anggapan proyek tanggul laut di Pantai Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

"Tidak betul opini bahwa tanggul pantai dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu (private sector), seperti pelabuhan kapal/marina," ujar Endra, Kamis (29/2/2024).

Endra mengatakan, pembangunan tanggul Pantai Dadap bertujuan untuk melindungi warga Jakarta dari risiko banjir.

"Termasuk untuk menahan rob atau kenaikan muka air laut yang masuk ke lahan-lahan yang rendah akibat penurunan muka tanah (land subsidence)," ucapnya.

Adapun Konsep pengendalian banjir di pesisir Teluk Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa tanggul pantai dan muara sungai, sistem polder serta penataan drainase lingkungan. Garis pantai dan muara sungai yang kritis di pesisir Teluk Jakarta berdasarkan Detail Desain NCICD 2016 dan reviewnya sepanjang 46,2 km.

