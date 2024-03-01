Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pohon Tumbang di Jalur KRL, KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |19:54 WIB
Pohon Tumbang di Jalur KRL, KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi
KRL alami gangguan karena pohon tumbang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – KAI Commuter melakukan rekaya pola operasi karena adanya gangguan KRL Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami gangguan akibat adanya Pohon Tumbang jalur antara stasiun Pondokranji - Kebayoran, Jumat (1/3/2024).

"Adanya Pohon Tumbang di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran, saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis keterangan dari akun X resmi KAI Commuter.

Imbas dari adanya pohon tumbang yang berdampak pada tenggunya pola operasi KRL itu, KAI melakukan pola operasi. Hal itu dilakukan dalam rangka evakuasi pohon yang tumbang tersebut.

Halaman:
1 2
