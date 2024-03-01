Pohon Tumbang di Jalur KRL, KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi

JAKARTA – KAI Commuter melakukan rekaya pola operasi karena adanya gangguan KRL Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami gangguan akibat adanya Pohon Tumbang jalur antara stasiun Pondokranji - Kebayoran, Jumat (1/3/2024).

"Adanya Pohon Tumbang di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran, saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis keterangan dari akun X resmi KAI Commuter.

Imbas dari adanya pohon tumbang yang berdampak pada tenggunya pola operasi KRL itu, KAI melakukan pola operasi. Hal itu dilakukan dalam rangka evakuasi pohon yang tumbang tersebut.