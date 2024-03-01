Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ASEAN dan India Diprediksi Jadi Pusat Ekonomi Global, RI Harus Ambil Peluang

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |20:33 WIB
ASEAN dan India Diprediksi Jadi Pusat Ekonomi Global, RI Harus Ambil Peluang
ASEAN dan India jadi sumber pertumbuhan ekonomi global (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Kawasan ASEAN dan India diproyeksi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini berkat peningkatan perdagangan dan investasi antara keduanya. Total perdagangan ASEAN-India pada 2022 meningkat sebesar 23,4% sebesar USD113 miliar dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dari India ke ASEAN mencapai USD681 juta pada 2022. World Trade Centers Association (WTCA) pun menyoroti potensi tersebut.

WTCA berkomitmen untuk membuka kesempatan perdagangan dan investasi bagi pelaku bisnis di ASEAN-India, sejalan dengan perjanjian ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Sejak 2010, AIFTA telah mengurangi hambatan perdagangan ASEAN dan India dengan penghilangan tarif untuk 75% barang, mengizinkan faktur barang pihak ketiga, dan mengizinkan kumulasi regional atas penggunaan bahan baku produksi.

Managing Director dari World Trade Center di Bengaluru, Chennai, dan Kochi Vineet Verma menjelaskan, AIFTA telah mengakselerasi perdagangan di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, jasa, energi, teknologi, transportasi, manufaktur, dan masih banyak lagi.

“Di sisi investasi, India memiliki target sebagai pusat manufaktur dunia sehingga banyak perusahaan global telah berinvestasi. Melalui AIFTA, kerjasama antara ASEAN dan India tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka pintu investasi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kedua kawasan," kata dia, Jumat (1/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188009/menko_airlangga_soal_ump_2026-3oIn_large.jpeg
Menko Airlangga Sebut Regulasi UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188000/menko_airlangga-ruEo_large.jpeg
Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187329/industri-93IY_large.jpg
Krisis Iklim, Pelaku Industri Percepat Transisi Hijau dan Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187247/banjir_di_sumatera-GjtE_large.jpg
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement