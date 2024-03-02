Mentan Siapkan Benih, Pupuk Hingga Mekanisasi Untuk Tingkatkan Produksi Petani

Mentan Andi Amran Sulaiman para petani di Banyuasin dapat bantuan benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian (Foto: Dok Kementerian Pertanian)

BANYUASIN - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan para petani di Desa Sumber Urip, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan mendapat bantuan benih unggul, pupuk hingga prasarana alat mesin pertanian atau mekanisasi.

Menurut Mentan, pembagian benih gratis ini hanya berlaku selama 3 bulan ke depan dan diharapkan mampu memperkuat produktivitas hingga menekan kebijakan impor.

BACA JUGA:

"Yang tanam cepat akan kami berikan benih gratis selama tiga bulan ke depan. Kami siapkan 2 juta hektare di seluruh Indonesia secara gratis," ujar Mentan saat berkunjung ke Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Jumat, (1/2/2024).

Mentan mengatakan, saat ini Presiden sudah menyiapkan berbagai dukungan terhadap jalannya pembangunan pertanian masa depan bangsa. Di antaranya penambahan anggaran pupuk yang naik dua kali lipat.