HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegadaian Gelar Festival Ramadhan 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:20 WIB
Pegadaian Gelar Festival Ramadhan 2024
Pegadaian Gelar Festival Ramadhan 2024. (Foto: Okezone.com/Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian menghadirkan program Festival Ramadhan yang ditujukan kepada nasabah dan masyarakat umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H.

Mengusung konsep pasar rakyat, Festival Ramadan Pegadaian tahun ini akan dilaksanakan secara masif di 73 titik di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan seperti Bazar UMKM, Bazar Lelang Emas, Tabligh Akbar, Penyerahan Santunan Anak Yatim, Pengumuman Pegadaian Poin, dan acara lainnya yang akan mengisi keseruan rangkaian kegiatan utama "Street Food & Gold Bazar" dan "Panggung Emas Ramadan".

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan acara tahunan yang dihelat setiap bulan puasa ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat agar lebih mengenal Pegadaian melalui berbagai macam acara dan hiburan yang merakyat.

“Harapan kami acara ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan banyak pihak. Tidak hanya memberikan literasi dan informasi terkait produk dan program Pegadaian, ajang ini juga menjadi bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung UMKM naik kelas melalui Bazar UMKM. Selain membuka pintu rejeki, acara ini juga membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya lebih luas. Dalam momen Ramadhan ini, kami juga ingin berbagi dengan sesama melalui santunan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Elvi

Sementara itu, kegiatan Street Food and Gold Bazar direncanakan akan dilaksanakan di 61 titik di seluruh wilayah Indonesia dengan waktu pelaksanaan mulai dari 09 Maret s.d 06 April 2024. Kegiatan ini bisa ditemukan di lokasi-lokasi terdekat dari tempat Anda seperti sentral umkm, foodcourt, tempat ngabuburit, dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
