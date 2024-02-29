Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Ikut Dukung Roadshow ke-5, Benahi Kesehatan Mental Karyawan BUMN

Pegadaian ikut dukung roadshow di Kalimantan untuk benahi kesehatan mental karyawan BUMN (Foto: Dok Pegadaian)
Balikpapan - Menteri BUMN RI Erick Thohir terus konsisten memperbaiki kesehatan mental karyawan BUMN melalui roadshow event dengan mengajak generasi muda BUMN untuk terlibat dan peduli soal mental health. Acara bertajuk 1000 Manusia Bercerita yang merupakan roadshow ke-5 diselenggarakan pada Selasa (27/2) di Watu Beach Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 300 karyawan muda BUMN dari generasi millenials dan Gen Z mengikuti kegiatan tersebut.

Erick Thohir melalui Staf Khusus III, Arya Sinulingga, mengungkapkan bahwa Menteri Erick ingin karyawan BUMN memiliki mental yang kuat dan sehat sedari usia muda agar ketika kelak menjadi pimpinan di BUMN dapat memberikan kinerja positif.

“Kinerja ini tentu meliputi dua aspek dari sisi perusahaan maupun karyawan. Bisa membawa perusahaan agar konsisten profit disisi lain juga memiliki karyawan dengan kesehatan jasmani dan mental yang baik. Apalagi Pak Erick terus mendorong agar individu berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi pemimpin perusahaan. Pak Menteri sangat peduli terhadap kesehatan mental, itulah sebabnya BUMN didorong menjadi pelopor dalam hal kesehatan mental,” ujar Arya.

Hal ini sejalan dengan Employee Well-being Policy (EWP) yang sudah dirilis oleh Menteri BUMN beberapa waktu. EWP merupakan pondasi agar seluruh BUMN dan karyawannya tidak hanya mengejar profit untuk perusahaan namun juga memberikan keseimbangan bagi kesehatan mental karyawan.

