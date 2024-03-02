Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Pasuruan-Probolinggo Naik Mulai Besok, Berikut Daftarnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:44 WIB
Tarif Tol Pasuruan-Probolinggo Naik Mulai Besok, Berikut Daftarnya
Tarif Tol Pasuruan Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tarif Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro) Seksi Grati-Probolinggo Timur akan menerapkan tarif baru pada Seksi Probolinggo Timur-Gending mulai Minggu pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif dan penerapan tarif baru ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 418/KPTS/M/2024.

Penyesuaian tarif dan penerapan tarif baru ini berlaku untuk semua golongan kendaraan dengan tarif beragam, sesuai dengan tujuan pengguna jalan. Dengan adanya penyesuaian tarif pada Seksi Grati-Probolinggo Timur, maka pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan I dari Grati menuju Tongas, Probolinggo Barat dan Probolinggo Timur akan dikenakan tarif masing-masing sebesar Rp17.000, Rp26.000 dan Rp40.000.

Untuk pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan II dan III dari asal dan tujuan yang sama, akan dikenakan tarif Rp25.500, Rp39.000 dan Rp60.000. Lalu, bagi pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp34.000, Rp52.500 dan Rp80.000.

Sementara itu, dengan penerapan tarif baru pada Seksi Probolinggo Timur – Gending, maka dari pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan I Grati menuju Gending dikenakan tarif Rp52.000. Pengguna jalan tol Golongan II & III dengan rute yang sama akan dikenakan tarif baru yaitu Rp78.000 sedangkan Golongan IV & V dikenakan tarif Rp104.000.

President Director WTR, Daniel Fitzgerald Liman, menyampaikan dengan adanya penyesuaian tarif ini, diharapkan dapat mendukung TPJT untuk meningkatkan kualitas pelayanan tol. Sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol saat melewati tol Paspro dapat terjaga.

“Tol Paspro hadir sebagai bagian dari tol Trans Jawa yang menyambungkan Pasuruan menuju Probolinggo. Dengan adanya peningkatan konektivitas ini, diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, jasa serta kegiatan industri dan logistik di Jawa Timur,” ujar Daniel, Sabtu (2/3/2024).

“Serta menjadi katalis positif dalam mendukung peningkatan perekonomian setempat dan dapat memberikan dampak positif terhadap taraf hidup masyarakat,” paparnya.

