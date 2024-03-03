Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bendungan Cibeet dan Cijurey Rp9,2 Triliun Dibangun, Banjir di Bekasi dan Karawang Teratasi?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |08:14 WIB
Bendungan Cibeet dan Cijurey Rp9,2 Triliun Dibangun, Banjir di Bekasi dan Karawang Teratasi?
PUPR Bangun Bendungan Atasi Banjir (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun bendungan Cibeet dan Cijurey dengan total anggaran Rp9,2 triliun. Kehadiran Bendungan tersebut diharapkan mampu mereduksi banjir di wilayah Karawang dan Bekasi sebagai hulu sungai Citarum.

"Kami berharap masyarakat bisa mendukung pembangunan kedua bendungan ini, yang nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul di hilirnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Minggu (3/3/2024).

Sesuai kontrak berjalan, pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema Multi Years Contract dengan nilai kontrak untuk Bendungan Cibeet sebesar Rp5,5 triliun dan Bendungan Cijurey sebesar Rp3,7 triliun.

Untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya - PT Adhi Karya - PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.

Paket II dikerjakan oleh kontraktor PT PP - PT Marfri Jaya Abadi - PT Daya Mulia Turangga (KSO) meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses; Paket III dikerjakan PT Waskita Karya - PT Bumi Karsa - PT KPR (KSO) meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177488//menkeu_purbaya_dan_menteri_pu-9jOb_large.jpg
Bertemu Menteri PU, Purbaya Pastikan Serapan Anggaran Capai 94 Persen Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/470/3174418//jalan_tol_di_ikn-BklG_large.jpg
Menteri PU Segera Buka Tender Jalan Tol IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/470/3170253//menteri_ara-2Itm_large.jpg
Kementerian PKP Dapat Anggaran Rp10,89 Triliun, 3 Juta Rumah Tercapai di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170222//anggaran_pu_di_2026-s53i_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/470/3169122//rumah-nBGN_large.jpg
Menteri Ara Usul Rumah Subsidi di Jakarta, Begini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/49/3099685//telan-biaya-rp350-miliar-ini-penampakan-stadion-kanjuruhan-yang-hampir-100-rampung-KZPxJ8jvHa.jpg
Telan Biaya Rp350 Miliar, Ini Penampakan Stadion Kanjuruhan yang Hampir 100% Rampung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement